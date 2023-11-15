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Burdur’da kavşağa kontrolsüz giren 2 otomobil çarpıştı

15.11.2023 07:51 | Son Güncelleme:
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Burdur’da kavşağa kontrolsüz giren 2 otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan birinin tekeri koparak yola fırladı.

Burdur’da kavşağa kontrolsüz giren 2 otomobil çarpıştı

Kaza saat 00.30 sıralarında Burdur merkez Stadyum Caddesi ile Şehit Akif Altay Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Stadyum Caddesi’nde seyir halinde olan K.K.Ü. (20) idaresindeki 32 ACH 497 plakalı Tofaş marka otomobil ile Şehit Akif Altay Caddesi üzerinden Namık Kemal Caddesi’ne seyir halinde olan F.T. (29) idaresindeki 07 AGK 020 plakalı Ford marka otomobil kavşağa kontrolsüz girince çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Tofaş marka otomobilin sağ arka lastiği koparak yola fırlarken otomobil refüje çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada iki taraftan da yaralanan olmazken araçlar polis ekipleri tarafından tutulan kaza raporunun ardından çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Tofaş otomobil sürücüsü K.K.Ü’nün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

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