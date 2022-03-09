YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Burdur'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

Burdur'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

09.03.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

Burdur'un Bucak ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi tarafından kurtarıldı.

Uğurlu köyü İç Kaplıca mevkisinde bir küçükbaş hayvanın dağda mahsur kaldığı ihbarı üzerine AFAD ekibi harekete geçti. Bölgeye ulaşan 4 kişilik kurtarma ekibinin çalışmasının ardından keçi, mahsur kaldığı yerden halat yardımıyla alınarak sahibine teslim edildi.

Hayvanı kurtarma sırasında çekilen fotoğraflar, AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burdur Gölü'nde köpükler oluştuBurdur Gölü'nde köpükler oluştu
Meteorolojiden bazı bölgelerde yoğun kar ve sağanak uyarısıMeteorolojiden bazı bölgelerde yoğun kar ve sağanak uyarısı
Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandıMalatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
Anahtar Kelimeler:
Burdur

Burdur Namaz Vakitleri 9 Mart Çarşamba

İmsak
05:53
Sabah
07:13
Öğle
13:15
İkindi
16:31
Akşam
19:07
Yatsı
20:21
Burdur ECZANELER
Burdur ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2 malzemeli doğal karışımla beyaz saçlara veda edin

2 malzemeli doğal karışımla beyaz saçlara veda edin

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kabızlık sorunu ortadan kalkıyor! Her sabah bunu mutlaka yapın

Kabızlık sorunu ortadan kalkıyor! Her sabah bunu mutlaka yapın

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.