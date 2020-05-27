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Burdur’da kısıtlamaya uymayan 294 kişiye yaptırım uygulandı

BURDUR HABERLERİ  | 27.05.2020 00:43 | Son Güncelleme

Burdur’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bayram tatili süresince dışarı çıkma kısıtlamasına uymayan 294 kişiye kişi başı 3.150 TL idari para cezası uygulandı.Kısıtlamanın bitmesine saatler kala sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak uyarılarına devam eden Burdur Valisi Hasan Şıldak, kısıtlama sonrası da başta sosyal mesafe ve maske takılması olmak üzere kurallara uyulması çağrısında bulundu.Zorunlu durumlar dışında dışarıya çıkılmaması çağrısını yenileyen Vali Şıldak, bu anlayış ve duyarlılığın devam ettirilmesini istedi.Yaptığı paylaşımlarda dışarıda yoğunluk oluşturmayalım şeklinde çağrıda bulunan Vali Şıldak, İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda, 27 Mayıs Çarşamba gününden itibaren Burdur İl Genelinde araçların içi dahil olmak üzere bütün dış ortamlarda maske ve sosyal mesafe kuralına uyma konusunda denetimlere ağırlık verileceğini belirterek, kuralların ihlali halinde 3.150 TL idari para cezası uygulanacağını vurguladı.

Burdur’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bayram tatili süresince dışarı çıkma kısıtlamasına uymayan 294 kişiye kişi başı 3.150 TL idari para cezası uygulandı.
Kısıtlamanın bitmesine saatler kala sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak uyarılarına devam eden Burdur Valisi Hasan Şıldak, kısıtlama sonrası da başta sosyal mesafe ve maske takılması olmak üzere kurallara uyulması çağrısında bulundu.
Zorunlu durumlar dışında dışarıya çıkılmaması çağrısını yenileyen Vali Şıldak, bu anlayış ve duyarlılığın devam ettirilmesini istedi.
Yaptığı paylaşımlarda dışarıda yoğunluk oluşturmayalım şeklinde çağrıda bulunan Vali Şıldak, İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda, 27 Mayıs Çarşamba gününden itibaren Burdur İl Genelinde araçların içi dahil olmak üzere bütün dış ortamlarda maske ve sosyal mesafe kuralına uyma konusunda denetimlere ağırlık verileceğini belirterek, kuralların ihlali halinde 3.150 TL idari para cezası uygulanacağını vurguladı.

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