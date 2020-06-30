Burdur’da korona virüs testi yapılmaya başlandı

Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’de yapılan korona virüs test sayısını artırmak amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında, Burdur İl Sağlık Müdürlüğü’nce korana virüs (covid-19) testi yapılmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Reha Sermed Aygören, Halk Sağlığı COVID-19 PCR Laboratuvarına ait yetkilendirilme başvurularının, bakanlık tarafından kabul edildiğini söyledi. Laboratuvarın dünden itibaren hizmet vermeye başladığını kaydeden Aygören, "İlimizde olası Covid-19 vakalarının teşhis edilmesine yönelik, COVID-19 PCR şüpheli kan örneklerine ait tanı hizmetleri, laboratuvarda yerinde yürütülecek. Şüpheli kan örneklerinin laboratuvara kabulü itibariyle aynı gün içerisinde sonuçlanacaktır. Bu sayede Covid-19 pandemi sürecinde verdiğimiz mücadelemiz daha hızlı olarak sürdürülebilecektir" dedi.

