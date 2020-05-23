YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Burdur'da Kovid-19'a yakalanan 54 hastadan 51'i sağlığına kavuştu

Burdur'da Kovid-19'a yakalanan 54 hastadan 51'i sağlığına kavuştu

BURDUR HABERLERİ  | 23.05.2020 12:49 | Son Güncelleme

Vali Hasan Şıldak: - "Çeltik ilçesinde ortaya çıkan 30 vaka, bir taziye ziyaretinden kaynaklandı"

Burdur'da şimdiye kadar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 54 hastadan 51'i tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Vali Hasan Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlediği toplantıda, salgında iki aylık bir süreyi geride bıraktıklarını söyledi.

İl genelinde şu ana kadar 54 vaka görüldüğünü anlatan Şıldak, kronik rahatsızlığı bulunan 2 kişinin vefat ettiğini bildirdi.

Şıldak, hastalardan 51'inin iyileştiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sadece bir hastamızın tedavisi devam ediyor, durumu iyiye gidiyor. Aldığımız her türlü tedbirin ayrı ayrı işe yaradığını gördük. Çeltik ilçesinde ortaya çıkan 30 vaka bir taziye ziyaretinden kaynaklandı. Tam 30 vatandaşımız burada maalesef hastalığa yakalanmış oldu. Bundan dolayı ilçemizde çok sıkı bir karantina tedbiri uyguladık. Bu tedbiri uygulamamış olsaydık yayılım yükselebilir, başka yerleşim yerlerine de sıçrama olabilirdi. Allah'a şükür böyle bir şeyi yaşamadık, insanlarımız da sabır gösterdi. Karantinadaki vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını Vefa gruplarımızla temin ettik, tarımsal faaliyetlerine izin verdik, kimsenin bir mağduriyeti oluşmadı."

Ramazan Bayramı ile ilgili de uyarıda bulunan Şıldak, komşular arasında, apartman içlerinde bile bayramlaşma faaliyetinin olmaması gerektiğini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladıOzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı
PARTNERKarantina onlara yaramadıKarantina onlara yaramadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

10 gün sonra toprağa verildi

10 gün sonra toprağa verildi

Genç Kızılay’dan 7 bin 500 maske

Genç Kızılay’dan 7 bin 500 maske

Çatı katında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Çatı katında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Sivas'ta Eğriçimen Yaylası mayıs ayında yağan karla beyaza büründü

Sivas'ta Eğriçimen Yaylası mayıs ayında yağan karla beyaza büründü

Sivas’ta Mayıs karı

Sivas’ta Mayıs karı

Bayram öncesi Buca pazarlarında teyakkuz

Bayram öncesi Buca pazarlarında teyakkuz

Burdur Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:55
Sabah
05:36
Öğle
13:01
İkindi
16:52
Akşam
20:15
Yatsı
21:49

Burdur Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Özciğer Eczanesi
Merkez
Lavanta Eczanesi
Bucak
Emre Eczanesi
Golhisar
Yeni Ayan Eczanesi
Karamanli
Sağlık Eczanesi
Yesilova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Burdur Valisi: "Lavanta ile Salda Gölü birleşecek"

Burdur Valisi: "Lavanta ile Salda Gölü birleşecek"

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Burdur’da Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

Burdur’da Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.