YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Burdur’da Lavanta Huzur Uygulaması

Burdur’da Lavanta Huzur Uygulaması

ANTALYA HABERLERİ  | 22.01.2020 18:17 | Son Güncelleme

Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip ve personelin katılımıyla Lavanta Huzur uygulaması yapıldı.

Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip ve personelin katılımıyla Lavanta Huzur uygulaması yapıldı. Uygulamada bin 537 şahıs, 122 Umuma açık yer, 14 park/bahçe ve 20 metruk bina ile 163 araç denetlendi.
Yapılan denetimlerde yoklama kaçağı bulunan 10 şahsa gerekli tebligat yapılarak, Borçlunun Ödeme Şartını İhlal suçundan arama kaydı bulunan 1 şahıs yakalandı. Ayrıca 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanuna muhalefetten 7 araç hakkında 2.053 TL para cezası tatbik edilerek 4 araç trafikten men edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları
Antalya’da uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandıAntalya’da uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı
Kepez’in “Antalya Sömestr Festivali” başladıKepez’in “Antalya Sömestr Festivali” başladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sebahattin Ceyhun: "Şimdi tüm küskünlükleri giderme zamanı"

Sebahattin Ceyhun: "Şimdi tüm küskünlükleri giderme zamanı"

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Başkan Işık: "Ilıca’da hastane için yer tespiti yapıldı"

Başkan Işık: "Ilıca’da hastane için yer tespiti yapıldı"

Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

Karaca için fidan diktiler

Karaca için fidan diktiler

Antalya Namaz Vakitleri 22 Ocak Çarşamba

İmsak
06:36
Sabah
08:00
Öğle
13:14
İkindi
15:55
Akşam
18:17
Yatsı
19:36

Antalya Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Çarşamba

Dikilitaş Eczanesi
Muratpasa
Flora Eczanesi
Muratpasa
Karamanlı Eczanesi
Muratpasa
Naz Eczanesi
Muratpasa
Okaliptus Eczanesi
Muratpasa
Yeni Meltem Eczanesi
Muratpasa
Alya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

2013'e Denizde Girdiler-Antalya'da Kendilerine "Yaz-kış Denize Girenler Grubu" Adı Veren Bir Grup Vatandaş, 2013 Yılını Denizde Karşıladı

2013'e Denizde Girdiler-Antalya'da Kendilerine "Yaz-kış Denize Girenler Grubu" Adı Veren Bir Grup Vatandaş, 2013 Yılını Denizde Karşıladı

Sultan masajı grup seks çıktı

Sultan masajı grup seks çıktı

Grup seks cinayetine müebbet hapis

Grup seks cinayetine müebbet hapis

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.