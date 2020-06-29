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Burdur’da marketten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

BURDUR HABERLERİ  | 29.06.2020 14:15 | Son Güncelleme

Burdur’da gece saatlerinde bir marketten çok sayıda sigara ve çakmak çalan şüpheli, yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi’nde bulunan bir markette 25 Haziran Perşembe günü gece saatlerinde hırsızlık olayı meydana geldi.

Burdur’da marketten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Burdur’da gece saatlerinde bir marketten çok sayıda sigara ve çakmak çalan şüpheli, yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi’nde bulunan bir markette 25 Haziran Perşembe günü gece saatlerinde hırsızlık olayı meydana geldi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüten Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın yaralama ve hırsızlık sabıkası bulunan S.A. olduğu tespit etti.
26 Haziran Cuma günü de şüpheli S.A, olay günü kullandığı araçla devlet hastanesi civarında görüldü. Polis ekiplerinin, ’dur’ ihtarına uymayan şüpheli, çevreyolu istikametinden Bayındır Köyü’ne doğru kaçtı.
S.A, yapılan takip sonucu Bayındır Köyü çıkışında marketten çaldığı çok sayıda sigara ve çakmaklarla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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