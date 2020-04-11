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Burdur’da maske üretim kapasitesi arttırıldı

BURDUR HABERLERİ  | 11.04.2020 15:42 | Son Güncelleme

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine maske üretimi kapasitesini arttırdı.Türkiye genelinde Korona virüsü nedeniyle hasta sayısının artış göstermesiyle, Başkan Ercengiz kent merkezindeki tedbir çalışmalarının yanı sıra Burdur Belediyesi Engelliler Dikiş Nakış Atölyesi ve Burdur Belediyesi Kültür ve Sanat Atölyesi’nde maske dikimlerine de başlamıştı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine maske üretimi kapasitesini arttırdı.
Türkiye genelinde Korona virüsü nedeniyle hasta sayısının artış göstermesiyle, Başkan Ercengiz kent merkezindeki tedbir çalışmalarının yanı sıra Burdur Belediyesi Engelliler Dikiş Nakış Atölyesi ve Burdur Belediyesi Kültür ve Sanat Atölyesi’nde maske dikimlerine de başlamıştı. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Yaşam Merkezini atölyeye çeviren Başkan Ercengiz, 20 adet temin edilen dikiş makinesi ve gönüllüler ile maske üretiminin kapasitesini arttırdı.

"Her bir yurttaşımıza daha fazla"
Atatürk Mahallesi Cumhuriyet yaşam Merkezi’nde üretime başlayan gönüllüleri ziyaret eden Başkan Ercengiz, “Merkezimizde gönüllülerimiz ile başlattığımız maske dikim kampanyamızda gönüllülerimizin sayısı her geçen gün artıyor ve hemşehrilerimizin, kadınlarımızın ablalarımızın bize verdiği destek ile bugün yeni dikiş makinelerimiz ile kapasitesi arttırılmış maske dikimini yapıyoruz. Amacımız korona virüsüne karşı alınan tedbirler ve korunma yöntemleri içerisinde olan maskeyi her bir yurttaşımıza daha fazla ulaştırmaya çalışmak. Devletimiz, milletimiz ile el ele bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Burdur Belediyesi olarak biz de vatandaşımızın ihtiyacı olan maske üretimini bugün burada kapasitesi artırılmış bir şekilde devam ettirerek sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

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