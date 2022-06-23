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Burdur'da mermer vagonu ile beton blok arasında sıkışan işçi öldü

23.06.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da mermer vagonu ile beton blok arasında sıkışan işçi öldü

Burdur'da bir mermer fabrikasında vagonla beton blok arasında sıkışarak ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İkinci Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada iş makinası operatörü olarak çalışan Mehmet Ancil (25), gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle mermer taşıyan vagon ile beton blok arasında kaldı.

Ağır yaralanan işçi, çağrılan sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ancil'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Isparta'nın Keçiborlu ilçesine götürüldü.

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