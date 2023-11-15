YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Burdur’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Burdur’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

15.11.2023 07:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’da otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Burdur’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, 23.30 sıralarında Burdur merkez Şehit Kalmaz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şeker Caddesi’nden Şehit Kalmaz Caddesi istikametine dönmek isteyen M.Y (36) idaresindeki 15 ACK 284 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi’nden Şeker Caddesi istikametine seyir halinde olan M.E.N. (19) idaresindeki 15 ABD 561 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahale yapıldığı esnada iki taraf arasında gerginlik yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası ortalık yatışırken yaralı M.E.D. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralıOtomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
Polis, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyorPolis, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Afyonkarahisar’da otomobil refüje çarparak devrildi: 2 ölü, 1 yaralıAfyonkarahisar’da otomobil refüje çarparak devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Burdur

Burdur Namaz Vakitleri 15 Kasım Çarşamba

İmsak
06:08
Sabah
07:31
Öğle
12:48
İkindi
15:32
Akşam
17:55
Yatsı
19:14

Burdur Nöbetçi Eczaneler15 Kasım Çarşamba

Onay eczanesi
Bucak
Şifa eczanesi
Golhisar
Sağlik eczanesi
Yesilova
Deva eczanesi
Karamanli
Burcu eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Burdur ECZANELER
Burdur ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.