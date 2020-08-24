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Burdur'da motosiklet sürücüsü öğretmen kazada hayatını kaybetti

BURDUR HABERLERİ  | 24.08.2020 21:49 | Son Güncelleme

Burdur'da motosiklet sürücüsü öğretmen kazada hayatını kaybetti

Burdur'da meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

S.Ü. idaresindeki 15 AAT 749 plakalı panelvan tipi hafif ticari araç, Fethiye-Burdur kara yolu adliye kavşağında Pelin Akyıldız (32) yönetimindeki 64 AAG 262 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Akyıldız, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Özel bir okulda öğretmen olduğu öğrenilen Akyıldız, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı.

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