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Burdur’da öğrenci servisi kazasında yaralanan olmadı

29.11.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’da öğrenci taşıyan servis aracı kavşakta otomobil ile çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Burdur’da öğrenci servisi kazasında yaralanan olmadı

Olay, saat 13.00 sularında Bülent Ecevit Bulvarı Süt Ofisi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okula öğrenci taşıyan İzzet Eren’in kullandığı 15 ABU 414 plakalı servis aracıyla kavşaktan geçerken Abdülkadir Uzunay’ın kullandığı 07 ZC 157 plakalı araç çarpıştı. Araçların hızlı olmaması büyük bir faciayı önledi. Kazanın 112 Acil Durum Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Servisteki öğrenciler ve araç sürücüleri kazayı yara almadan atlattı. Olay yerinde sağlık görevlilerinin kontrolünün ardından öğrenciler okullarına gönderildi.

Araçlar ise çekici aracılığıyla yoldan kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

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