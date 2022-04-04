Burdur'da Osmanlı Dönemi'ne ait el yazması Kuran-ı Kerim ele geçirildi

Burdur'un Gölhisar ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Osmanlı Dönemi'ne ait el yazması Kuran-ı Kerim ele geçirildi.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölhisar ilçesindeki şüpheli E.K'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheliye ait işletmede yapılan aramada Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu tespit edilen el yazması Kuran-ı Kerim ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K, hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Kuran-ı Kerim, Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.



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