Burdur'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Burdur'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Metin Altındal'ın kullandığı 15 DE 815 plakalı otomobil, Burdur-Isparta dağ yolundaki kavşak yakınında Mahmut Solak yönetimindeki 32 ACJ 684 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücüler ile otomobilde bulunan Ayşe Özkan yaralandı.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı.

Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz