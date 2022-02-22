YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Burdur'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Burdur'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

22.02.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Burdur'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Metin Altındal'ın kullandığı 15 DE 815 plakalı otomobil, Burdur-Isparta dağ yolundaki kavşak yakınında Mahmut Solak yönetimindeki 32 ACJ 684 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücüler ile otomobilde bulunan Ayşe Özkan yaralandı.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı.

Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burdur Gölü'nde köpükler oluştuBurdur Gölü'nde köpükler oluştu
Yalova'da tarihi eser operasyonunda kılıç ve tabanca ele geçirildiYalova'da tarihi eser operasyonunda kılıç ve tabanca ele geçirildi
Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandıKayseri'de bağ evinden hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Burdur

Burdur Namaz Vakitleri 22 Şubat Salı

İmsak
06:13
Sabah
07:33
Öğle
13:17
İkindi
16:22
Akşam
18:52
Yatsı
20:07
Burdur ECZANELER
Burdur ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ebru Şallı’nın sırrı açığa çıktı! Kahvaltıdan önce bunu içiyor

Ebru Şallı’nın sırrı açığa çıktı! Kahvaltıdan önce bunu içiyor

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Yardım için ineklerini satıyorlar! Öyle bir şey yaşadı ki...

Yardım için ineklerini satıyorlar! Öyle bir şey yaşadı ki...

İştahı bıçak gibi kesen besinler

İştahı bıçak gibi kesen besinler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.