YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Burdur'da pazarcılarda kalan sebzeler Valilikçe ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Burdur'da pazarcılarda kalan sebzeler Valilikçe ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

08.05.2021 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da pazarcılarda kalan sebzeler Valilikçe ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Burdur'da pazarcıların elinde kalan 15 ton yaş sebze ve meyvenin Valilikçe satın alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur Valisi Ali Arslantaş, "tam kapanma" döneminde Burdur'un kent merkezindeki Uzay Çatı kapalı pazar yerinde açılan halk pazarını denetledi.

Arslantaş, pazarın kapanmasının ardından esnafla sohbet ederek, satışla ilgili bilgi aldı.

Vali Arslantaş, mevsimsel sıcaklık nedeniyle tarımsal ürünlerin zayi olmaması için pazar esnafının elinde kalan tüm sebze ve meyvenin satın alınması talimatını verdi.

Valilikçe satın alınan yaklaşık 15 ton yaş sebze ve meyvenin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.

Denetimde Arslantaş'a Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Yarar da eşlik etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Burdur'da kaybolan otizmli çocuk için arama başlatıldıBurdur'da kaybolan otizmli çocuk için arama başlatıldı
Anahtar Kelimeler:
Burdur

Burdur Namaz Vakitleri 9 Mayıs Pazar

İmsak
04:13
Sabah
05:48
Öğle
13:00
İkindi
16:49
Akşam
20:03
Yatsı
21:31

Burdur Nöbetçi Eczaneler 9 Mayıs Pazar

Çelik Eczanesi
Merkez
Demirel Eczanesi
Bucak
Safa Eczanesi
Golhisar
Deva Eczanesi
Karamanli
Şifa Eczanesi
Yesilova
Tümünü Göster
Burdur ECZANELER
Burdur ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edilmesine ilişkin davada gerekçeli karar hazırlandı

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edilmesine ilişkin davada gerekçeli karar hazırlandı

Bodrum'da eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı cipte çıkan yangın söndürüldü

Bodrum'da eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı cipte çıkan yangın söndürüldü

Marmaris Kaymakamı jandarma ile denetim yaptı

Marmaris Kaymakamı jandarma ile denetim yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.