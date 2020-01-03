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  4. Burdur'da Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eser ele geçirildi

Burdur'da Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eser ele geçirildi

BURDUR HABERLERİ  | 03.01.2020 18:43 | Son Güncelleme

Burdur'da Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eser ele geçirildi

Burdur'da tarihi eser operasyonunda Roma ve Bizans dönemlerine ait 1023 adet obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, M.E. ve Ö.Ö'nün ellerinde bulunan tarihi eserleri Karamanlı ilçesine satacaklarını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, M.E. ve Ö.Ö'nün bulunduğu aracı ilçede durdurdu.

Araçta ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada Roma ile Bizans dönemlerine ait 1023 adet obje bulundu.

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ö. savcılıkça, M.E. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malzemeler, Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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