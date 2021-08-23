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Burdur'da sağlık çalışanlarını darbettiği öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı

23.08.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi

Burdur'da 4 şüpheli, sağlık çalışanlarını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre, Burdur Devlet Hastanesine dün akşam saatlerinde Acil Servis Kovid-19 polikliniğine müracaat eden bir hasta yakını, hastasına enjeksiyon yapıldığı sırada "Nasıl iğne yapıyorsun" diyerek görevli hemşire Belkız Erten'in üzerine yürüdü.

Daha sonra 2 hasta yakını daha içeriye gelerek sağlık çalışanlarını koruyan güvenlik görevlisine fiziksel şiddette bulundu. Hastanede çıkan arbedede acil servis kapısının camı kırıldı.

Mağdur sağlık çalışanları darp raporu alarak şikayette bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Adaletin takipçisiyiz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Burdur İl Sağlık Müdürlüğünün gönderdiği bilgi notunu sosyal medyadan paylaşarak, "Bir sonraki hastayla ilgilenmek yerine darp raporu hazırlatmak? Hasta şikayeti dinlemek yerine polis merkezine ifade için gitmek? Açıklanabilir yanı yok. Toplum bizimle. Adaletin takipçisiyiz. Aşağıdaki rapor, Burdur İl Sağlık Müdürlüğümüzden geldi. Yargıya, 84 milyona sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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