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Burdur’da sağlık, kolluk kuvvetleri ve AFAD personellerinin mesai saatleri genişletildi

BURDUR HABERLERİ  | 03.12.2020 16:39 | Son Güncelleme

Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Genişletilen koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz günlerde kamu kurum ve kuruluşların günlük çalışma ve bitiş saatleri 10.00-16.00 olarak belirlenmişti. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni karar doğrultusunda salgınla mücadele kapsamında yürüttükleri hizmetlerin kesintisiz devamının sağlanabilmesi amacıyla Sağlık, Kolluk Kuvvetleri ve AFAD personellerinin mesailerinin madde kapsamı dışında tutularak mevcut haliyle devamına karar verildi.
Ayrıca aynı kurul toplantısında “ Çocuk Evlerinde bakım hizmetlerinde görev yapan personelin Covid-19 salgını nedeniyle 14 günlük vardiyalar halinde çalıştırılmasına” karar verilmişti. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni karara göre ise o ifade “Çocuk evlerinde çalışan bakım ve temizlik personellerinin, yaşanan karantina vb. zaruri hallerde 14 güne kadar çalıştırılmasına” şeklinde güncellendi.

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