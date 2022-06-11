YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Burdur'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı öne sürülen 5 kuzudan biri telef oldu

Burdur'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı öne sürülen 5 kuzudan biri telef oldu

11.06.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzusu parçalanan Veli Bütüner: - "Köpekler bugün kuzuya zarar verdiler, yarın çocuklarımıza verirler. Çocuklarıma, eşime saldırmalarından korkuyoruz"

Burdur'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığı ileri sürülen 5 kuzudan biri telef oldu, 4'ü yaralandı.

Bağlar Mahallesi'nde ağılındaki kuzularından birinin parçalandığını, 3'ünün yaralandığı iddia eden Veli Bütüner, gazetecilere, sahipsiz köpeklerden korumak için ağılını her gece kontrol ettiğini söyledi.

Dün gece yorgun olduğundan ağıla gelmediğini belirten Bütüner, "Bu sabah geldiğimde köpekler 3 hayvanı yaralamış, birini yemiş." dedi.

Bütüner, maddi zarara uğradığını dile getirerek daha önce birkaç kere komşularının kuzularına da köpeklerin saldırdığını anlattı.

Saldırgan köpeklerin toplatılması istediklerini vurgulayan Bütüner, "Toplatıldıktan sonra tekrardan doğaya salınmasını istemiyoruz, barınaklarda bakılsın bunlara. Köpekler bugün kuzuya zarar verdiler, yarın çocuklarımıza verirler. Çocuklarıma, eşime saldırmalarından korkuyoruz. İlle de hayvan yerine bir insanın ölmesi mi lazım?" diye konuştu.

- "Mahalleli olarak çok tedirginiz"

Hızır İlyas Mahallesi'nden çiftçi Mehmet Yılmaz da sabah marul serasında yaralı bir kuzu bulduğunu aktardı.

Komşularından birine ait olduğunu tahmin ettiği kuzuyu tedavi ettiğini belirten Yılmaz şöyle konuştu:

"Kuzunun her tarafı kan içindeydi. Her tarafından köpekler bunu parçalamış. Geçen gün köpekler bana da saldırdı. Mahalleli olarak çok tedirginiz. Bu durumda çocuklar olsa ne yapacaktı. Yetkililere sesleniyorum, bu hayvanlar başı boş bırakılmasın, kısırlaştırılıp muhafaza edilsin."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burdur Gölü'nde köpükler oluştuBurdur Gölü'nde köpükler oluştu
Muğla'da trafik kazalarında 2 kişi yaralandıMuğla'da trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
Ankara'da yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyorAnkara'da yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor
Anahtar Kelimeler:
Burdur

Burdur Namaz Vakitleri 11 Haziran Cumartesi

İmsak
03:43
Sabah
05:30
Öğle
13:03
İkindi
16:56
Akşam
20:27
Yatsı
22:06
Burdur ECZANELER
Burdur ATM’LER

İlginizi Çekebilir

5 yaşındaki kızının ellerini ve kollarını bağlayıp...

5 yaşındaki kızının ellerini ve kollarını bağlayıp...

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Gündem olan meydan okuma! “Kadınlar yapıyor, erkekler yapamıyor”

Gündem olan meydan okuma! “Kadınlar yapıyor, erkekler yapamıyor”

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.