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Burdur'da sahte parayla hayvan almaya çalışan 6 kişi yakalandı

BURDUR HABERLERİ  | 13.08.2020 17:34 | Son Güncelleme

Burdur ve Afyonkarahisar'daki operasyonlarda 223 bin 800 lira sahte para ele geçirildi

Burdur'un Çavdır ilçesinde 110 bin 200 lira sahte parayı piyasaya sürmeye çalışan 6 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki hayvan pazarından sahte parayla hayvan alan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, hayvan alışverişinde kullanılmaya çalışılan 110 bin 200 lira sahte para ele geçirildi. Olayla ilgili M.D, N.B, M.Ç, M.Ç, Ş.C.Ş. ve C.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki ikametinde yapılan aramada ise 113 bin 600 lira sahte para ve 24 sikke bulundu.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Bursa ve Eskişehir'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda elektronik cihazlar ve bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin diğer şüphelileri yakalama çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

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