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Burdur’da şampiyonluk kutlamaları az daha faciaya dönüşüyordu

31.05.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’da şampiyonluk kutlamalarının dozunu kaçıran taraftarlar vince çıkıp eğlenmeye çalışınca az daha düşüyorlardı.

Burdur’da şampiyonluk kutlamaları az daha faciaya dönüşüyordu

Spor Toto Süper Lig’de Ankaragücü’nü 4-1 mağlup ederek 23’üncü şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ın taraftarları, Burdur’da şampiyonluk konvoyu oluşturdu. Burdur caddelerinde arabalarıyla şampiyonluk turu atan taraftarlar daha sonra Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak şampiyonluğu doyasıya kutladı. Yediden yetmişe birçok kişinin katıldığı kutlamalarda bazı taraftarlar sevincin dozunu kaçırdı.

Meydana gelen vincin sepetine binerek kutlama yapmak isteyen taraftarlar sepetin sabitlenmemesinden dolayı az daha metrelerce yükseklikten yere düşeceklerdi. Havada sürekli yalpalayan vinç sepetini gören polislerin tehlikeyi öngörüp taraftarları aşağı indirmesinin ardından facianın eşiğinden dönülmüş oldu.

Meydanda meşaleler yakıp tezahüratlar atan taraftarlar daha sonra olaysız bir şekilde meydandan ayrıldılar.

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