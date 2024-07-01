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Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA AA
01.07.2024 11:00
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Burdur'un Tefenni ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ömer Sait Özen (21) idaresindeki 15 HB 802 plakalı otomobil, Burdur-Fethiye kara yolu Beyköy Kavşağı yakınında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Özen ile araçta bulunan Tuğba Sertbaş yaralandı.

Ağır yaralı Özen, kaldırıldığı Antalya Şehir Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gölhisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Sertbaş'ın ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan Tuğba Sertbaş'ın Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş'ın eşi, yaşamını yitiren Ömer Sait Özen'in de Tuğba Sertbaş'ın yeğeni olduğu öğrenildi.

Express


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Burdur Otomobil

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