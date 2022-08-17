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Burdur'da serada Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen 2 kişiden biri tutuklandı

17.08.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da serada Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen 2 kişiden biri tutuklandı

Burdur'da serada Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen 2 kişiden biri tutuklandı

Burdur'da bir seraya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir serada Hint keneviri yetiştirildiğinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen serada yapılan aramada 52 kök Hint keneviri, bir miktar esrar ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

Sera sahipleri A.A. ve S.A. gözaltına alındı.

Haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tahkikat başlatılan şüphelilerden A.A. ifadesi alınmasının ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen S.A. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Burdur'da serada Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen 2 kişiden biri tutuklandı

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Burdur uyuşturucu operasyonu hint keneviri

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