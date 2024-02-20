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Burdur’da seyir halindeki motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

İHA İHA
20.02.2024 07:55 | Son Güncelleme:
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Burdur’un Gölhisar ilçesinde seyir halindeki motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Burdur’da seyir halindeki motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Kaza, Burdur’un Gölhisar ilçesi Çeşme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Meydanı’nda yolun karşısına geçmek için yola inen Adem S.’ye (72) B.T. (20) idaresindeki 10 AIG 858 plakalı motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle B.T. motosikletten düşerek bacağından yaralanırken, Adem S. de kafasından ve burnundan yara aldı. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Burdur’da seyir halindeki motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

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