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Burdur’da sinema salonlarının kapalı kalma süresi uzatıldı

BURDUR HABERLERİ  | 05.01.2021 21:17 | Son Güncelleme

Burdur’da 5 Ocak Salı günü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sinema salonlarının faaliyetlerine ara verme süresi uzatıldı.Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu sinema salonlarının kapalı kalma süresinin 1 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmasını kararlaştırdı.

Burdur’da 5 Ocak Salı günü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sinema salonlarının faaliyetlerine ara verme süresi uzatıldı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu sinema salonlarının kapalı kalma süresinin 1 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmasını kararlaştırdı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre alınan tedbirlere uymayanlara idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara adli işlem başlatılacak.

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Burdur Namaz Vakitleri 5 Ocak Salı

İmsak
06:41
Sabah
08:08
Öğle
13:09
İkindi
15:40
Akşam
18:01
Yatsı
19:22

Burdur Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Salı

Pelin Eczanesi
Merkez
Sümer Eczanesi
Bucak
Emre Eczanesi
Golhisar
Deva Eczanesi
Karamanli
Sağlık Eczanesi
Yesilova
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