Burdur'da sokak hayvanlarının katledildiği iddiası

"Görgü tanıkları, Fevzi Çakmak Mahallesi sahil evlerinde o köpeğin dövüştürüldüğünü ve yaralandığını ifade ettiler. Arkadaşlarımıza herhangi bir şekilde yaralı bir hayvan bilgisi ulaşmadı. Bizim dahlimizde olmadan o köpeğin ölümü gerçekleşmiş. Şunu sormak istiyorum, her yıl binlerce kilogram yemi sokakta ve barınakta beslediğimiz hayvanlara dağıtırken, maliyetlerini üstlenirken, aşılarını, tedavilerini yaparken neden bir köpeği öldürelim? Bunun vicdanı, vebali var. Rica ediyorum, olayın doğrusunu öğrenmeden maksatlı bir şekilde karalama kampanyası içine girilmesin."

Ercengiz, geçen yıl Burdur Belediyesi Hayvan Barınağı çalışanları hakkında açılan soruşturma ve dava sonucu bazı çalışanların görevden uzaklaştırıldığını, mahkemede çalışanların beraat ettiklerini bildirerek, "Gerçek hayvanseverleri biz de çok seviyoruz. Eğer bu hayvanlara yardım etmek istiyorsak gelin el ele, kol kola verelim. Kavga ederek ve iftira atarak bu sorunların üstesinden gelemeyiz. Kapımız herkese açık." ifadelerini kullandı.

