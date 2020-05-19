Burdur’da sosyal mesafeli Çelenk Sunma Töreni

Burdur’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda sosyal mesafeye dikkat edilerek düzenlenen çelenk sunma törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hikmet Ökte ile Gençlik Merkezi üyeleri katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya’nın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.

