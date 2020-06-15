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Burdur'da şüphelileri kovalarken düşerek başını taşa çarpan polis yaralandı

BURDUR HABERLERİ  | 15.06.2020 22:59 | Son Güncelleme

Burdur'da şüphelileri kovalarken düşerek başını taşa çarpan polis yaralandı

Burdur'da şüphelileri kovaladığı sırada düşerek başından yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Motorlu Yunus ekiplerinde görevli polis memuru Selcan Akbaş (27), Bahçelievler Mahallesi'ndeki Gençlik Parkı'nda şüpheli iki çocuktan sorgulamak için kimlik istedi.

Şüphelilerin kaçması üzerine arkalarından yaya olarak koşan Akbaş, kovalamaca sırasında düştü ve başını kaldırım taşına çarparak yaralandı..

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Akbaş, tedavi altına alındı.

Akbaş'ın kafatasında hasar oluştuğundan hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan kaçan A.U. (16) ve M.Y. (15) polis ekiplerince yakalanarak ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Amirliğine götürüldü.

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