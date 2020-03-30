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Burdur'da tarlasını süren çiftçi Roma dönemine ait yapı parçaları buldu

BURDUR HABERLERİ  | 30.03.2020 19:47 | Son Güncelleme

Burdur'da tarlasını süren çiftçi Roma dönemine ait yapı parçaları buldu

Burdur'da bir çiftçi, tarlasını sürerken Roma dönemine ait yapı parçaları buldu.

Merkeze bağlı Büğdüz köyünde yaşayan Abdullah Candan, tarlasından çıkan yapı parçalarının tarihi eser olabileceğini düşünerek jandarmaya haber verdi.

Jandarma ve Burdur Müze Müdürlüğü ekipleri tarlaya giderek incelemede bulundu. Yapı parçalarının M.S. 2. yüzyıla, Roma dönemine ait olduğu belirlendi.

Tarlayı şerit ve fotokapanla koruma altına alan yetkililer, bölgenin sit alanı olması için çalışma başlattı.

Abdullah Candan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarlasını sürerken traktörünün pulluğuna büyük bir taşın takıldığını söyledi.

Kepçeyle 5 büyük taş çıkardığını belirten Candan, ''İlk başta normal taş zannettim, sonra alttan temel çıkmaya başladı. Aynı taşlardan birkaç tane daha çıkınca önemli bir taş olduğunun farkına vardım, yetkilileri aradım.'' diye konuştu.

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Burdur Büğdüz köyü Roma Dönemi SİT alanı tarla

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