Burdur'da tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Osman Altınışık idaresindeki 15 PN 803 plakalı otomobil, Antalya-Burdur kara yolu Dağarcık köyü yakınlarında Ali Z. yönetimindeki 15 NZ 040 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi, araçta sıkışan sürücü ve Keziban Altınışık'ı çıkardı.

Sağlık ekibi, Keziban Altınışık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Osman Altınışık ise Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Altınışık'ın buradaki müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildiği öğrenildi.

Tır sürücüsü Ali Z. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



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