Burdur'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bayram Y. (36) idaresindeki 07 BOY 467 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu Tekke köyü yakınında İbrahim Y. (23) yönetimindeki 03 ACM 293 plakalı tırla çarpıştı.
Tırın dorsesinin altına giren otomobilin sürücüsü Bayram Y. ile yanındaki Timurtaş A. (31) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Burdur Belediyesi kurtarma ekibince yaralılar, sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Timurtaş A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.