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Burdur’da TOKİ evleri Mart ayına kadar tamamlanacak

BURDUR HABERLERİ  | 09.10.2020 18:05 | Son Güncelleme

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bozkurt Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında belediyenin TOKİ işbirliğiyle yaptığı konutları inceledi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bozkurt Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında belediyenin TOKİ işbirliğiyle yaptığı konutları inceledi. Ercengiz, 2021’in Mart ayında hak sahipleri ve konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara yeni yaşam alanı kazandırılacağını belirtti.
Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, TBMM İdare Amiri CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, CHP İlçe Başkanı Serkan Şimşek, İl Genel Meclis üyeleri ile birlikte Bozkurt Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nde belediyeye ait 9 bin 500 metrekarelik arazinin de dahil edilmesinden sonra başlatılan TOKİ çalışmalarını yerinde inceledi.

“Burdurumuza yeni bir yaşam alanı kazandırmış olacağız”
TOKİ şantiyesindeki incelemeler sırasında açıklama yapan Başkan Ercegiz, “En son geldiğimizden bu yana hızlı bir ilerleme kaydedilmiş. Tabii öncesini hatırlamak gerekirse, burada 1971 depreminin ardından 1974- 75 yıllarında geçici deprem evleri konutları olarak kullanılıyordu. Yurttaşlarımızın oturduğu evlerin yerine çok katlı depreme dayanıklı ve gayet modern binaların yapıldığını görüyoruz. Bu yapımda tabii ki başta TOKİ ve Burdur Belediyesinin iş ortaklığı ve yurttaşlarımızın da bu işe ‘olur’ demesi neticesinde Burdurumuzun girişinden itibaren çok güzel yaşam konutlarını Burdur halkı ile buluşturacağız. Şantiye şefimizle birlikte gezdik, gayet güzel konutlar yapılıyor. İnşallah 2021’in Mart ayında hak sahipleri başta olmak üzere, burada konut sahibi olmak isteyen yurttaşlarımıza TOKİ tarafından satışı yapılarak, bu mahallede de 656 konut, 41 ticari merkez ile Burdurumuza yeni bir yaşam alanı kazandırmış olacağız” dedi.

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