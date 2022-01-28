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Burdur'da trafolardaki asma kilitleri çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

28.01.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da trafolardaki asma kilitleri çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Burdur'da trafolardaki asma kilitleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde elektrik dağıtım şirketine ait trafoların muhafazası için takılan 14 mahalledeki 283 asma kilidin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Mahalle, cadde ve sokaklardaki 38 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin beyaz renkli motosikletle kilitleri çaldığını tespit etti.

Kimliği tespit edilen ve 30 suçtan kaydı bulunan E.N, Antalya'da yakalanarak Burdur'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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