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Burdur'da "Türk Mutfağı Haftası" kutlanıyor

23.05.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Ali Arslantaş: - "Türk mutfağı, tüm yeme içme trendlerine cevap verecek potansiyele sahip bir dünya mutfağıdır"

Burdur'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği kutlamaları kapsamında, katılımcılara tarhana çorbası ikram edildi.

Etkinlik kapsamında, Öğretmenevi bahçesine kurulan stantlara gelen vatandaşlara yöresel lezzetler tanıtıldı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 21-27 Mayıs'ın Türk Mutfağı Haftası ilan edildiğini bildirdi.

Türk mutfağı zenginliğinin, ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasının amaçlandığını belirten Arslantaş, Anadolu'nun binlerce yıl öncesine uzanan köklü tarihinden beslenen Türk yemeklerinin sağlıklı, yaratıcı ve sürdürülebilir yapısıyla ön plana çıktığını aktardı.

Arslantaş, Selçuklu ve Osmanlı saraylarında, sayısız medeniyetle etkileşim kurarak şekillenen Türk lezzetlerinin, engin bir kültürel birikimi günümüze taşıdığına vurgu yaparak, "Türk mutfağı, tüm yeme içme trendlerine cevap verecek potansiyele sahip bir dünya mutfağıdır." dedi.

Türk yemeklerinin verimli topraklarda yetişen kaliteli tohumlardan elde edilen yerel gıda malzemeleriyle, çeşitli sebze ve meyvelerle hazırlandığına değinen Arslantaş, şöyle konuştu:

"Bu zengin mutfak, her biri asırları aşan bilgi birikiminin yansıması olan dillere destan tatlarını sunarken geleneklerin ve bu alandaki kültürün gelecek kuşaklara aktarımını sağlıyor. 21-27 Mayıs tarihleri arasında, tüm Türkiye Büyükelçiliklerinde ve ülkemizde kutlanacak olan Türk Mutfağı Haftasıyla bu kadim mutfağın hikayesinin tüm derinliğiyle tanıtılması hedeflenmektedir."

Etkinlikte davetlilere Burdur Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanlığınca hazırlanan tarhana çorbası dağıtıldı.

Vali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç da etkinliğe katılan çocuklarla çorba içti.

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