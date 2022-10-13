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Burdur'da uyuşturucu ve sahte para operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

13.10.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da uyuşturucu ve sahte para operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

Burdur'da uyuşturucu ve sahte para operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu ve sahte para operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Antalya'dan uyuşturucu madde getirecekleri tespit edilen şüpheliler F.S. ile Ö.E'nin bulunduğu motosiklet, Çeltikçi ilçesi Kuzköy yakınlarında durduruldu.

Yapılan aramada 515 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.S. ile Ö.E. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Konya'da sahte para suçuna karıştığı iddia edilen bir aracın kentte giriş yaptığını tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanan araçta yapılan aramada sahte 950 avro ile 19 bin 230 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki A.Ö. ve Y.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Y.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Burdur sahte para uyuşturucu operasyonu emniyet jandarma

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