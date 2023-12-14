Burdur’da Valilik 100’üncü Yıl Hatıra Ormanı’nda bin fidan toprakla buluştu

Burdur Valiliği tarafından yeni yapılan cezaevi yakınlarında bulunan 5 dönümlük araziye bin adet ladin ağacından oluşan Valilik 100’üncü Hatıra Ormanı’na ilk fidanları törenle dikildi. Vali Türker Öksüz ve protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende ladin ağacı fideleri toprakla buluşturuldu.

Törende konuşan Vali Öksüz, “Bugün Valilik 100’üncü Yıl Hatıra Ormanı’nın fidan dikim törenindeyiz. Bütün il yöneticilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız hep birlikte burada fidan dikimi için bulunuyoruz. Amacımız daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Burdur oluşturmak. Onun içinde elimizden geldiğince hem çevreyi korumak hem erozyon kontrolünü sağlamak hem de bu bölgedeki yeşil miktarını arttırmak için hatıra ormanı oluşturmayı düşündük. Hepimiz bu istek ve heyecanla ağaçlarımızı diktik" dedi.

2023 yılında 22 bin fidan dikildi

Burdur’da yıl içerisinde 22 bin fidanın dikildiğinden de bahseden Vali Öksüz, "Bu yıl Milli Ağaçlandırma ve Seferberlik Günü’nde de çok sayıda ağaç dikmiştik, yaklaşık 16 bin civarındaydı. Onun haricinde 5 bin ağaç daha dikildi. Bugün burada da bin adet fidan dikimini gerçekleştirdik. Yani 2023 yılında bu vesile ile toplamda 22 bin civarında fidanı toprakla buluşturduk. Bizim ülke olarak, şehir olarak daha yeşil bir çevreye, daha korunabilir, daha koruma kullanma dengesi oluşmuş bir çevreye elbette ihtiyacımız var. Onun için bu ağaç dikme faaliyetlerimizi bir seferberlik ruhuyla bundan sonrada devam ettireceğiz. İnşallah bundan sonra üniversitemizde de böyle bir çalışma yapmayı istiyoruz. Üniversitemiz ile birlikte hep birlikte ağaç dikme faaliyetlerimize devam edeceğiz. Ben hayırlı olmasını diliyorum. Diktiğimiz ağaçlarında inşallah bir an önce büyüyüp Burdur’u yeşil alana çevirmesini Allah’tan niyaz ediyorum" açıklamasında bulundu.

