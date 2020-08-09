Burdur'da yakalanan şüphelinin Afyonkarahisar'daki evinde sahte parayla sikkeler bulundu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Burdur'da sahte parayla hayvan satın alan şüphelinin Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki evinde yüklü miktarda sahte parayla Bizans dönemine ait 24 sikke ele geçirildi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde hayvan satın alan kişilerin verdiği 19 bin 600 liranın sahte olduğunun anlaşılması üzerine Mustafa D, Cahit Ş. ve Şükrü Can Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gölhisar Emniyet Müdürlüğü, Çay Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek şüphelilerin ikametgahlarına eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, Cahit Ş'nin Köprübaşı Mahallesi'ndeki evinde sahte olduğu belirlenen 113 bin 600 lira, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 24 sikke ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

