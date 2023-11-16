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Burdurlu bedensel ve görme engelli sporcunun hayalleri köyüne sığmıyor

16.11.2023 11:25 | Son Güncelleme:
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Burdur'un merkeze bağlı Güneyyayla köyünde yaşayan 33 yaşındaki bedensel ve görme engelli Hakan Zengin, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda disk ile gülle atmada iki altın madalya kazandı.

Doğumundan bir ay sonra belinde oluşan sıvının hastanede ameliyatla alınması sırasında omurilik sinirlerinin zarar görmesi sonucu zaman içinde yürüme ve görme yetisi azalan Zengin, 12 yaşından beri tekerlekli sandalyeyle yaşıyor.

Atatürk Üniversitesi Spor Yönetimi ön lisans programı ikinci sınıf öğrencisi Zengin, yaşadığı Güneyyayla köyünde vücudunun üst kısmını güçlendirmek için ilk olarak halterle ilgilendi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 19 Mart'ta Türkiye Halter Federasyonunca düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda 59 kiloda kaldırdığı 117 kiloyla Türkiye 2'ncisi olan Zengin, bu başarısının ardından spora daha da merak duymaya başladı.

Ardından atletizme de yönelen Zengin, İzmir'de 30-31 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılı anısına düzenlenen Turkcell Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda disk ve gülle atma müsabakalarında birinci olarak iki altın madalya elde etti.

Sporda hedeflerini tek tek gerçekleştiren Zegin'in asıl hayali, milli takıma seçilip Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek.

Para sporcusu Hakan Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halter müsabakalarının yılda bir defa düzenlenmesi nedeniyle, "Yetmez." diyerek atletizme de başladığını söyledi.

Merkeze 22 kilometre uzaklıkta bulunan küçük bir köyde yaşadığını aktaran Zengin, stadyumdaki antrenmanlara her zaman gidemediğinden evinin önündeki sokakta halter ağırlıklarını gülle ve disk gibi atarak müsabakalara hazırlandığını aktardı.

İki defa stadyumda antrenörle teknik çalıştıktan sonra İzmir'deki şampiyonaya Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu olarak katıldığını dile getiren Zengin, "F55 kategorisinde yarışarak dört kiloluk gülleyi 6 metre 3 santimetreye, diski de 17 metre ye attım." dedi.

"SPOR BENİM İÇİN BİR TUTKU"

Madalyaları Cumhuriyet'in 100. yılında kazanmanın ayrı bir gururunu yaşadığını vurgulayan Zengin, "Engellilerin neler yapabileceğini, engel tanımayacağını bir kez daha gösterdim. İçimde hep futbol oynamak vardı. Madem futbol oynayamıyorum, o zaman ben de başka spor dallarına yöneldim. Spor benim için bir tutku. Spor sayesinde bir organ kazandım. Nefes alma gibi bir şey oldu benim için." ifadelerini kullandı.

Avrupa uluslararası yarışmalarda ve paralimpik oyunlarında yarışma hayalinin içinde her geçen gün büyüdüğüne dikkati çeken Zengin, şöyle konuştu:

"Hayallerimi bir gün gerçeğe dönüştüreceğime inanıyorum. Bu heyecan ve coşku benim içimde var. Kim ne derse desin, ben bunu yapacağım. İmkansızlıklara rağmen bunu yapacağım. Şu ana kadar bunu gösterdim, göstermeye de devam edeceğim. Yeni bir hikaye yazacağım. Yaşadığım, nefes aldığım sürece bir kutup yıldızı olmak için mücadele edeceğim. İlk hedefim milli takıma seçilmek. Bunun için daha bilinçli, teknik ağırlıklı bol bol çalışacağım. Milli takıma seçilmek istiyorum. Kürsüye çıkıp İstiklal Marşı'mızı dinleteceğim. Daha sonraki hedefim de küçük, güzel şehrime, Burdur'uma bir olimpiyat madalyası getirip, neler yapabileceğimi göstermek."

ÇOBAN: "DAHA İYİ YERLERE GELECEK"

Atletizm antrenörü Armağan Çoban, Hakan Zengin'in haftada en az iki kez Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün tesislerine getirilebilmesi halinde, daha iyi başarılar elde edeceğine inandığını vurguladı.

Zengin'in para sporlarda gelecek vadeden bir sporcu olduğuna değinen Çoban, "Hakan, 'Ben yapacağım, başaracağım' diye buraya geldi. Milli takıma da seçilirse, uluslararası müsabakalarda derece elde edeceğine inanıyorum. Daha iyi yerlere gelecek çünkü çok azimli, istekli bir sporcu." ifadelerini kullandı.

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