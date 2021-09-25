Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Kuşbaba köyündeki ormanlık alanda yükselen alevler, kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ile Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Yangına 2 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 10 belediye itfaiye aracı ve 150 personelle müdahale edildi.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, yangının 14.40'ta başladığı, ilk müdahalenin 14.50'de yapıldığı belirtildi.

Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale edildiği vurgulanan açıklamada, "Kahramanlarımızın büyük mücadelesiyle yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadelerine yer verildi.



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