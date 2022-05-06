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Burgazada açıklarında sürüklenen tekne Küçükyalı'ya yanaştırıldı

06.05.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burgazada açıklarında sürüklenen tekne Küçükyalı'ya yanaştırıldı

İSTANBUL (AA) - Burgazada açıklarında sürüklenen tekne, emniyetle Küçükyalı'ya yanaştırıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Burgazada açıklarında sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenerek Küçükyalı'ya emniyetle yanaştırıldığı duyuruldu.

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