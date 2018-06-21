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Burger King'in Dünya Kupası reklamı büyük tepki topladı!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 21.06.2018 18:33 | Son Güncelleme

Fastfood devi Burger King'in futbolculardan hamile kalan kadınlara "ömür boyu bedava hamburger" vaadi tepki topladı.

Burger King, '2018 Dünya Kupası'nda oynayan futbolculardan hamile kalan kadınlara para ödülü ve hayat boyu bedava hamburger vereceği' vaadinde bulunduğu reklamı için özür diledi.

Burger King'in Dünya Kupası reklamı büyük tepki topladı!

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Burger King'in Rusya şubesi, kadınlara Dünya Kupası için Rusya'da bulunan futbolculardan hamile kalmaları çağrısında bulunduğu reklam kampanyası nedeniyle infial yarattı.

Burger King'in Rusya şubesi, kadınlara Dünya Kupası için Rusya'da bulunan futbolculardan hamile kalmaları çağrısında bulunduğu reklam kampanyası nedeniyle infial yarattı.
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Pek çok kişi Burger King'in reklam kampanyasını 'cinsiyetçi ve küçük düşürücü' olmakla eleştirdi.

Pek çok kişi Burger King'in reklam kampanyasını 'cinsiyetçi ve küçük düşürücü' olmakla eleştirdi.
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Burger King sosyal medyada yaydığı reklamında, 'en iyi futbol genlerini alıp Rus milli takımının gelecek yıllardaki başarısını garantileyen kadınlara' 50.000 dolar para ödülü ve hayat boyu bedava Whopper hamburger vaadinde bulunuyordu.

Burger King sosyal medyada yaydığı reklamında, 'en iyi futbol genlerini alıp Rus milli takımının gelecek yıllardaki başarısını garantileyen kadınlara' 50.000 dolar para ödülü ve hayat boyu bedava Whopper hamburger vaadinde bulunuyordu.
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Fakat tepkiler karşısında reklam kampanyasını geri çekmek zorunda kalan Burger King'in yetkilileri, "Rusya'daki ekibimizin başlattığı kırıcı reklam kampanyası için üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Fakat tepkiler karşısında reklam kampanyasını geri çekmek zorunda kalan Burger King'in yetkilileri, "Rusya'daki ekibimizin başlattığı kırıcı reklam kampanyası için üzgünüz" ifadelerini kullandı.
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Yetkililer ayrıca, söz konusu reklam kampanyasının 'markalarını ya da şirketin değerlerini yansıtmadığını ve benzer şeylerin yaşanmaması için gereken adımları atacaklarını' söyledi.

Yetkililer ayrıca, söz konusu reklam kampanyasının 'markalarını ya da şirketin değerlerini yansıtmadığını ve benzer şeylerin yaşanmaması için gereken adımları atacaklarını' söyledi.
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Diğer yandan Burger King, Rusya'daki reklam kampanyaları nedeniyle eleştiri oklarını ilk defa üzerine çekmiyor.

Diğer yandan Burger King, Rusya'daki reklam kampanyaları nedeniyle eleştiri oklarını ilk defa üzerine çekmiyor.
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Fast food şirketi, geçen yıl da bir hamburger alana ikinci hamburgerin bedava verileceğine ilişkin bir reklamında, Rusya'daki bir ev partisinde tecavüze uğrayan 16 yaşındaki Diana Şurıgina'ya benzeyen bir modeli kullanması ardından da reklamı geri çekmek ve özür dilemek zorunda kalmıştı.

Fast food şirketi, geçen yıl da bir hamburger alana ikinci hamburgerin bedava verileceğine ilişkin bir reklamında, Rusya'daki bir ev partisinde tecavüze uğrayan 16 yaşındaki Diana Şurıgina'ya benzeyen bir modeli kullanması ardından da reklamı geri çekmek ve özür dilemek zorunda kalmıştı.
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Burger King'in Dünya Kupası reklamı büyük tepki topladı!

Burger King'in Dünya Kupası reklamı büyük tepki topladı!
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Burger King'in Dünya Kupası reklamı büyük tepki topladı!

Burger King'in Dünya Kupası reklamı büyük tepki topladı!
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Burger King dünya kupası

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