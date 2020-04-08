YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 08.04.2020 08:30 | Son Güncelleme

Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Diyanet İşleri Başkanlığı emrine alınırken yerine Bursa Yıldırım İlçe Müftüsü Burhan Çakır atandı.Erzincan Müftüsü değişti.

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Diyanet İşleri Başkanlığı emrine alınırken yerine Bursa Yıldırım İlçe Müftüsü Burhan Çakır atandı.
Erzincan Müftüsü değişti. 8 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede üst düzey kadrolara atama kararnameleri yer aldı. Kararnameye göre Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin görevden alınırken, yerine Burhan Çakır atandı.
Aralarında Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da olduğu 8 kamu kurumunun üst düzey kadrolarına atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan atama kararına göre; Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin görevden alınarak yerine Bursa Yıldırım İlçe Müftüsü Burhan Çakır atandı.

Burhan Çakır kimdir?
10.08.1971 yılında Ankara ili Polatlı ilçesinde doğdu. 1982 yılında ilkokulu kendi köyünde, 1989 yılında Akşehir İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. İlk görevine 1989 yılında İmam Hatip olarak Bolu Eğitim Merkezinde başladı, daha sonra Konya’nın Karatay ilçesi Fakihdede Camiinde devam etti. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı.
1994 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1998 yılının Mayıs ayında açılan İhtisas Kursu Sınavını kazandı ve Konya Selçuk Eğitim Merkezine Kursiyer olarak kayıt yaptıran Burhan Çakır 2000 yılında buradan başarıyla mezun olarak Muğla Milas İlçe Müftülüğüne Vaiz olarak atandı. Akabinde girdiği Müftülük sınavlarında elde ettiği başarı sonucu Vaizlik görevine başlamadan 2000 yılında Erzincan İliç İlçe Müftülüğüne atandı ve 4 yıllık hizmetin ardından 2004 yılında Osmaniye Toprakkale İlçe Müftüsü olarak görevine devam etti.
2011-2015 yılında da Bilecik Bozüyük İlçe Müftülüğünden sonra 04.02.2015 Eskişehir Odunpazarı İlçe Müftülüğüne atandı. 16 Ocak 2020 tarihinde Bursa Yıldırım İlçe Müftüsü olarak atandı.
8 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan il müftüleri kararnamesiyle Erzincan İl Müftüsü olarak atanan Burhan Çakır, Arapça ve Almanca bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Mersin’de radara yakalanan 309 araca 192 bin lira ceza kesildi

Mersin’de radara yakalanan 309 araca 192 bin lira ceza kesildi

Gölbaşı Belediyesinden böceklere karşı ilaçlama

Gölbaşı Belediyesinden böceklere karşı ilaçlama

Kaymakam Öner, Pazar denetledi

Kaymakam Öner, Pazar denetledi

Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Başkent’te market deposunda yangın

Başkent’te market deposunda yangın

Erzincan Namaz Vakitleri 8 Nisan Çarşamba

İmsak
04:21
Sabah
05:48
Öğle
12:29
İkindi
16:07
Akşam
19:00
Yatsı
20:21

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Çarşamba

Ahsen Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesı Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yazlık ekim yapılabilecek arazilerde tohumun yüzde 75’i hibe ediliyor

Yazlık ekim yapılabilecek arazilerde tohumun yüzde 75’i hibe ediliyor

Vatandaşlar maske eksiklerini PTT üzerinden karşılayabilecek

Vatandaşlar maske eksiklerini PTT üzerinden karşılayabilecek

Erzincan’da korona virüsle mücadele kapsamında ek kararlar alındı

Erzincan’da korona virüsle mücadele kapsamında ek kararlar alındı

İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantısı Vali Arslantaş başkanlığında gerçekleştirildi

İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantısı Vali Arslantaş başkanlığında gerçekleştirildi

Baro Başkanı Aktürk: “Yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için; bütün süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu”

Baro Başkanı Aktürk: “Yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için; bütün süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.