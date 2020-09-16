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Burhaniye balıkçı barınağı ve fenerden onlarca torba çöp çıktı

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.09.2020 16:38 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri’ne bağlı ekipler, İskele Mahallesi balıkçı barınağı ve buna bağlı olarak fener mendireğinde detaylı temizlik çalışması yaptı.

Burhaniye balıkçı barınağı ve fenerden onlarca torba çöp çıktı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri’ne bağlı ekipler, İskele Mahallesi balıkçı barınağı ve buna bağlı olarak fener mendireğinde detaylı temizlik çalışması yaptı. Yapılan temizlikte onlarca torba atık çöp ve şişe toplandı.
Vatandaşların gerek balık tuttuğu, gerekse de manzara izlemek için vakit geçirdiği alanların başında gelen İskele fener kayalıkları Burhaniye Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla temizlendi. Yaz aylarında insan yoğunluğunun fazla olduğu kayalıkları düzenli aralıklarla temizleyen ekipler son olarak hem kara hem de kıyıda deniz temizliği gerçekleştirdi. Yaz kış demeden halk sağlığı ve ilçenin güzel kalması için çalışan temizlik işlerine bağlı ekipler, barınak ve çevresinde yaptıkları detaylı temizlik sonucu onlarca torba çöp topladı.

Burhaniye balıkçı barınağı ve fenerden onlarca torba çöp çıktı

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