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Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler: “Çözüm ortağımız muhtarlarımızın gününü kutluyorum”

BALIKESİR HABERLERİ  | 19.10.2020 15:01 | Son Güncelleme

Muhtarlar günü dolayısıyla Balıkesir’in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler muhtar heyetini makamında ağırladı.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler: “Çözüm ortağımız muhtarlarımızın gününü kutluyorum”

Muhtarlar günü dolayısıyla Balıkesir’in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler muhtar heyetini makamında ağırladı. Ziyarette konuşan Başkan Deveciler “Muhtarların Burhaniye’ye hizmet için özverili çalışmalarını destekliyor ve kutluyorum” dedi.
Her yıl 19 Ekim’de kutlanan muhtarlar günü, bu yıl Pandemi dolayısıyla sadece çelenk töreni ve ziyaretlerle kutlandı. Sabah çelenk töreninden sonra Muhtar heyetini makamında misafir eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, muhtarlara yeni sistem çalışma stratejilerinden söz ederek, bundan sonraki projelerde muhtarlarla birlikte yapılacak hizmet hedeflerini aktardı. Özellikle Kırsal mahallere daha çok önem vereceklerini aktaran Deveciler, kırsal mahallede yaşayan vatandaşların hizmete daha hızlı ulaşması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Başkan Deveciler, “Burhaniye’mizde görev yapan muhtarlarımızı demokrasimizin olmazsa olmazı olarak görüyoruz. Muhtarlarımızın özverili davranarak vatandaşların sıkıntılarını çözümü kavuşturma noktasında attıkları adımları destekliyor ve hizmet için beraber el birliği ile çalışıyoruz” dedi.
Başkan Deveciler konuşmasının devamında “Halkımızın her türlü ihtiyacını tespit edip, mahallelerimizin gelişimi ve değişimi noktasında bizlere çözüm ortaklığı yapan muhtarlarımıza, özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyor, tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.
Yapılan ziyaret haricinde Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler 38 mahalle muhtarına birer tepsi tatlı hediye etti. Başkan Deveciler ayrıca muhtarların gününü sosyal medya ve belediye hesaplarında yayımladığı mesajıyla kutladı.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler: “Çözüm ortağımız muhtarlarımızın gününü kutluyorum”

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