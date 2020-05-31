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Burhaniye Belediyesi çocukları sevindirdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 31.05.2020 18:56 | Son Güncelleme

Burhaniye’de, sıcak havaların kendini göstermesiyle birlikte yaz sezonuna hazırlanan Burhaniye’de ilave çocuk oyun parkları yapılmaya başlandı.

Burhaniye Belediyesi çocukları sevindirdi

Burhaniye’de, sıcak havaların kendini göstermesiyle birlikte yaz sezonuna hazırlanan Burhaniye’de ilave çocuk oyun parkları yapılmaya başlandı. Pandemi sürecinin hafiflemesiyle birlikte normalleşme sürecine giren Burhaniye’de yeni yapılan parklar ve çocuk oyun guruplarının yaz sezonuna hazırlanması çocukları sevindirdi.
Özellikle sezon yoğunluğun yaşanacağı sahil mahalleleri başta olmak üzere ilçe genelindeki tüm mahallelerde yeni yapılan çocuk oyun parkları tek tek kullanıma açılmaya başlandı. Yeni yapılan oyun gruplarının haricinde, mevcutta var olan oyun gruplarının da tamir ve bakımlarını yapan Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri takdir topladı. Belediye, parklarda bulunan spor aletlerini de yenileyerek tamir etti.

Burhaniye Belediyesi çocukları sevindirdi

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