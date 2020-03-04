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Burhaniye Belediyesi şehitler için mevlit ve hayır düzenledi

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.03.2020 16:25 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit düşen askerlerimiz için Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi Mevlit okutarak yaklaşık 2 bin kişiye hayır helvası ve pilav dağıttı.Burhaniye Belediyesi Koca Camii’nde öğle namazına müteakiben İdlib’te şehit düşen askerlerimiz için mevlit okuttu.

Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit düşen askerlerimiz için Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi Mevlit okutarak yaklaşık 2 bin kişiye hayır helvası ve pilav dağıttı.
Burhaniye Belediyesi Koca Camii’nde öğle namazına müteakiben İdlib’te şehit düşen askerlerimiz için mevlit okuttu. Öğle namazı öncesi okunan mevlitten sonra kılınan namaz sonrası cami avlusunda ve belediye hizmet binası önüne 4 noktaya yerleştirilen tezgâhlarda pilav ve irmik helvası hayrı yapıldı.
Kurulan tezgâhlarda yaklaşık 2 bin kişiye hayır yemeği dağıtan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Başkan yardımcıları, vatandaşlarla birlikte şehitleri andı. Başkan Deveciler, hayır yemeği dağıtımından sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi. “Suriye Idlib’de şehit olan kahraman Mehmetçiğimizin acısı ülkemizi derinden sarstı. Suriye sorununun, bu aşmaya gelmeden siyasi olarak çözüme kavuşturulmasını ümit etmiştik ama maalesef ki olaylar acı veren bir hal aldı. Tek yürek olarak, duyarlılığımızı ve soğukkanlılığımızı korumak zorundayız. Bölge de ateşkesi sağlayacak ortamın oluşturulması ve acıların son bulması gerekmektedir” dedi.
Başkan Deveciler konuşmasının devamında “Buradan özveriyle görev yaparak gözlerini kırpmadan hayatlarını hiçe sayan Kahraman ordumuzun tüm mensuplarına saygılarımı sunuyorum. Türkiye’nin milli güvenliğini sağlamak için İdlib’de görev yapan, rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan kahraman evlatlarımıza, Allah tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum” diye konuştu.
Düzenlenen hayır yemeği ve mevlit-i şerif için belediye başkanına teşekkür eden vatandaşlar, hayırların kabul olması için şehitlerimize dua etti.

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