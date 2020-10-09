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Burhaniye Belediyesi’ne belediye özkaynaklarıyla yeni asfalt bakım onarım aracı alındı.

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.10.2020 14:57 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi, belediye öz kaynaklarıyla aldığı yeni aracı bünyesine kattı.

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi, belediye öz kaynaklarıyla aldığı yeni aracı bünyesine kattı. Belediye Fen İşleri Müdürlüğünde çalışmak üzere 1 adet asfalt bakım onarım hizmet aracını belediye binası önünde sergiledi.
Daha yaşanılabilir bir kent yaratma azmiyle, göreve geldiğinden bu zamana kadar Burhaniye’nin gelişimi için çalışmalar yapan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, hizmetlerin daha hızlı ve verimli kullanılması adına belediye öz kaynaklarıyla aldığı yeni aracı belediye bünyesine kattı. Burhaniye’nin asfalt yol bakım onarımlarında kullanılmak üzere alınan araç halkın hizmetinde kullanılmaya başlayacak.
Belediye imkânlarını en iyi ve verimli şekilde kullanarak Burhaniye’ye en kaliteli hizmeti sunmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Burhaniye Belediyesi olarak tasarruflu bir plan çerçevesinde hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Biz belediye ailesi olarak her çalışma arkadaşımızla özverili bir şekilde Burhaniye’nin gelişimi için çalışıyoruz” dedi.

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