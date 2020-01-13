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  4. Burhaniye CHP’de yeni başkan Aylin Yıldırım oldu

Burhaniye CHP’de yeni başkan Aylin Yıldırım oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 13.01.2020 11:06 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisinin 37.

Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisinin 37. Genel Kurulu Ahmet Akın Kültür Merkezinde yapılırken, ilçe başkanlığına Aylin Yıldırım seçildi. Çok sayıda partilinin yakından takip ettiği genel kurul sonrasında 128 oy alan Aylin Yıldırım Cumhuriyet Halk Partisinin Burhaniye İlçe Başkanı olurken, rakibi Murat Dinçer de 63 oy aldı.
Ahmet Akın Kültür Merkezinde, divan heyetinin seçiminden sonra saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra konuşmalara geçildi. Konuşmaların ardından ise oy kullanımı başladı. 216 delegeden 201’i seçimlere katıldı. Başkan adaylarından Murat Dinçer’in mavi listesi 63 oy alırken, beyaz listenin adayı Aylin Yıldırım ise 128 oy alarak CHP’nin yeni ilçe başkanı oldu. 10 oy da geçersiz sayıldı. Yıldırım’ı ilk kutlayan rakibi Murat Dinçer olurken, ikili sahneye çıkarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Sonuçların açıklanmasından sonra yeni başkan Aylin Yıldırım delegelere ve üyelere teşekkür etti. Yıldırım, “Kazanan Burhaniye olmuştur. Hepinize çok teşekkür ederim” dedi. Seçimi kazanan Aylin Yıldırım’ın yeni yönetimi ise, Tolga Akbey, Yaşar Aydemir, Uğurcan Bekirakis, Ünsal Çalışkan, Tugçe Deveciler Koç, Nedime Ergüzel, Ercan Furunlar, Vahibe Gedikoğlu, Fahri Gökdağ, Pervin Köle, Halime Kumkumoğlu, Aytekin Saday, Oktay Sezer ve Salih Can Yedikardeşler’den oluştu

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