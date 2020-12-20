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Burhaniye’ de bir mahallede daha kısmi karantina başlatıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.12.2020 15:32 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, kırsal Karadere Mahallesi’nde vakaların görülmesi, artışa meyilli olması nedeniyle kısmi karantina uygulanmasına başlandı.

Burhaniye’ de bir mahallede daha kısmi karantina başlatıldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, kırsal Karadere Mahallesi’nde vakaların görülmesi, artışa meyilli olması nedeniyle kısmi karantina uygulanmasına başlandı. Kaymakam İlyas Memiş’in başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka ve temaslıların bulunduğu hanelerde karantina uygulaması başlattı.
Yapılan açıklama da, “Hastalığın yayılmasının önüne geçebilmek için; vaka ile birlikte ikamet eden temaslıların bulunduğu hanelerin ve vaka ile temaslı olan farklı hanelerde ikamet eden kişilerin bulunduğu hanelerin izolasyon süreleri bitene dek hane karantinasına alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararın ilgili kurumlar tarafından takip edilmesi, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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