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Burhaniye’ de polis kurallara uymayanların peşinde

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.12.2020 16:08 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Covid-19 vakaları kırsal mahallelere kadar ulaşırken, polis ve jandarma da denetimlerini artırdı.

Burhaniye’ de polis kurallara uymayanların peşinde

Burhaniye ilçesinde, Covid-19 vakaları kırsal mahallelere kadar ulaşırken, polis ve jandarma da denetimlerini artırdı. Jandarma, karantina uygulanan kırsal mahallelerde denetimlerini artırırken, polisler de Cumhuriyet Meydanı ile caddelerde maske ve mesafe kontrolü yapıyor.
Burhaniye’de İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler denetimlerini artırdı. Hürriyet caddesi girişine bariyer koyan polis ekipleri, girişleri kontrol altına aldı. Komiser yardımcısı Özgül Reçel’in başkanlığındaki ekipler gün boyu maske ve mesafe denetimi yaparken, vatandaşları da megafonla uyardı. Denetimler vatandaşları memnun ederken, denetimlerin devam edeceği açıklandı.

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